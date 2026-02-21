Ричмонд
Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

Западные союзники должны отправить войска на Украину «сейчас», никаких препятствий для этого нет. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си».

Источник: Reuters

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал он. Союзники готовы пойти на такой шаг в контексте прекращения огня, считает бывший премьер Великобритании.

По словам Джонсона, это — политический вопрос, и речь идет о том, является ли Украина «свободной страной или нет». Если да, то решать, кто именно прибудет в страну, должны сами украинцы, считает политик.

Россия выступает категорически против появления на Украине иностранного военного контингента.

Материал дополняется

