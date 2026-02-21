Джонсон призвал Запад немедленно отправить войска на Украину

«Почему бы не сделать это сейчас? Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал он. Союзники готовы пойти на такой шаг в контексте прекращения огня, считает бывший премьер Великобритании.