Появились сообщения об усилении атак БПЛА на технику ВСУ под Краматорском

Группировка ВСУ в Краматорске ощущает сокращение расстояния от города до позиций подразделений РФ, теряя технику в результате многочисленных атак БПЛА, пишет Telegram-канал «Рыбарь» в связи с освобождением российскими военными села Миньковка.
«От Миньковки до окраин Краматорска ВС РФ отделяет около 14 километров, и силы врага в городе это уже ощущают. Транспорт ВСУ, в особенности пикапы, массово уничтожаются операторами FPV-дронов», — говорится в публикации.
По информации источников канала, в настоящее время подразделения РФ развивают наступление в направлении Краматорска. В материале отмечается, что продвижению российских войск способствует нанесение ударов по маршрутам подвоза боеприпасов ВСУ.
Напомним, Минобороны РФ сообщило об освобождении Миньковки подразделениями российской группировки войск «Юг» 16 февраля. По информации оборонного ведомства, село взяли под контроль подразделения российской группировки войск «Юг».
В Сети появились кадры из освобожденной Миньковки, на территории которой бойцы 8-й разведывательно-штурмовой бригады ВС РФ развернули флаг своего подразделения.