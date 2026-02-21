Нарва в пробке: эстонская таможня парализовала путь в Россию

Федеральная таможенная служба (ФТС) также отмечает устойчивый рост числа граждан, следующих из Эстонии в Россию. «Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока», — заявили в ФТС, добавив, что российская сторона обеспечивает пропуск граждан в круглосуточном режиме. В то же время эстонский пункт Нарва-1 продолжает работать по сокращенному графику — только с 8:00 до полуночи по московскому времени, что дополнительно усугубляет ситуацию для путешественников.