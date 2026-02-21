Нарва в пробке: эстонская таможня парализовала путь в Россию

На границе Эстонии и России в субботу, 21 февраля 2026 года, зафиксировано скопление большого количества людей, пытающихся попасть на российскую территорию. Как сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской таможни, перед пунктом пропуска Нарва-1 со стороны Эстонии образовались значительные очереди из-за резкого замедления работы местных контролирующих органов.
Представители ведомства подчеркивают, что затор возник исключительно по вине сопредельного государства. «Сложившаяся ситуация обусловлена работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль», — пояснили в организации. При этом на российском пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области ситуация остается стабильной, очередей нет, а специалисты работают в штатном режиме.
Федеральная таможенная служба (ФТС) также отмечает устойчивый рост числа граждан, следующих из Эстонии в Россию. «Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока», — заявили в ФТС, добавив, что российская сторона обеспечивает пропуск граждан в круглосуточном режиме. В то же время эстонский пункт Нарва-1 продолжает работать по сокращенному графику — только с 8:00 до полуночи по московскому времени, что дополнительно усугубляет ситуацию для путешественников.
Ранее служба уже сообщала о готовности МАПП Ивангород к пиковым нагрузкам, несмотря на попытки эстонской стороны искусственно ограничить пропускную способность границы.
