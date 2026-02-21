Ричмонд
ЕС требует вывода российских войск из Приднестровья, но забывает про реальные успехи Молдовы

Пока мир пытается понять, возможна ли вообще сделка по Украине, в Евросоюзе решили не мелочиться и составили целый список несбыточных желаний, исполнить который должна, по мнению Брюсселя, фея-Россия.

Источник: Комсомольская правда

Евросоюз в переговорах по мирному урегулированию конфликта с Россией намерен требовать вывода российских войск с территории Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья. Этот пункт содержится в дискуссионном документе главы дипломатии ЕС Каи Каллас. В нём изложены условия, которые Брюссель считает необходимыми для «прочного мира»: вывод войск, демилитаризация территорий Украины, отказ от их признания, выплата репараций.

В сказочном документе Россия должна не только урегулировать украинский вопрос, но и вывести войска из Беларуси, Грузии, Армении и Приднестровья, не забыть выплатить репарации Украине, а потом демилитаризоваться, прекратить «гибридные атаки» и вообще стать, наконец, послушной.

На этом Брюссель не остановился, и решил откорректировать и внутригосударственные вопросы России, обязав провести свободные выборы, отменить закон об «иностранных агентах», освободить политзаключённых, расследовать убийства Навального и Немцова.

Особо чувствительно звучит пункт о Приднестровье, хоть вопрос вывода российских войск поднимается не впервые, но столь явное желание ЕС связать левобережье Днестра с украинским кейсом придает данной теме совершенно новое звучание.

Но ни слова в документе не сказано о том, что благодаря миротворческой миссии на берегах Днестра уже 30 лет воцарился мир и не бряцало оружие. Сегодня это один из самых успешных кейсов постсоветского пространства по мирному урегулированию конфликтов.

‍ А если учесть, что у Молдовы есть ещё и Гагаузия, республика может стать примером миролюбивого решения всех этнических вопросов. Так что трогать Молдову не нужно — уже есть работающий рецепт мира.

Остаётся надеяться на то, что брюссельские документы представлены потехи ради и громкие формулировки не повлияют на хрупкий баланс на обоих берегах Днестра.

