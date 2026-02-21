Axios: один из вариантов США по Ирану предполагает ликвидацию Хаменеи

«Трамп будет готов принять сделку, которая будет содержательной и которую он сможет политически продать внутри страны. Если иранцы хотят предотвратить атаку, они должны сделать нам предложение, от которого мы не сможем отказаться. Если они будут играть в игры, терпение будет не безграничным», — пояснил один из чиновников.