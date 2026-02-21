Ричмонд
Взорванные «Северные потоки» могут снова заработать, но есть нюанс

США инициировали и курируют переговоры, касающиеся потенциального восстановления эксплуатации газопроводов «Северный поток». Издание Berliner Zeitung информирует о ведущихся дискуссиях относительно возобновления их работы.

Выяснилось, что у Вашингтона имеются амбициозные планы, выходящие за рамки простого возвращения российского газа в Европу. По данным издания, американская сторона намерена установить полный контроль над поставками, что, по сути, означает лишение ЕС энергетического суверенитета. Европейские лидеры рискуют оказаться лишь статистами в закулисных играх.

Депутат Европарламента и лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» Фабио де Мази в беседе с немецким изданием не стеснялся в выражениях, подвергнув эту ситуацию резкой критике.

«Теперь мы наблюдаем, как… мы оказываемся в зависимости от американского энергетического картеля», — возмутился политик.

Также он подчеркнул, что вряд ли в Европе когда-либо было правительство глупее, чем нынешнее.

Напомним, что взрывы на российских экспортных газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» произошли 26 сентября 2022 года. Сумма ущерба и стоимость восстановления оцениваются в 633 млн евро. По словам Путина к организации подрыва причастны спецслужбы США, а ЕС прекрасно известны реальные обстоятельства теракта. При этом Верховный суд ФРГ заявил, что диверсию могли организовать по заказу Украины. Москва не согласна с данными утверждениями, поскольку в операции участвовали не только украинцы.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

