Захарова: За рубежом растёт спрос на правду о событиях в зоне СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за рубежом растёт интерес к достоверной информации о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом она сказала в видеоприветствии на открытии фестиваля документального кино «RT.Док: время наших героев».