Захарова: За рубежом растёт спрос на правду о событиях в зоне СВО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что за рубежом растёт интерес к достоверной информации о событиях в зоне проведения специальной военной операции. Об этом она сказала в видеоприветствии на открытии фестиваля документального кино «RT.Док: время наших героев».

Источник: Life.ru

Мария Захарова — об интересе к информации про СВО за рубежом. Видео © Life.ru.

«Люди за рубежом хотят знать правду, получать информацию из первых рук по событиям в зоне СВО. Невозможно замалчивать то, что показывают объективные кадры без постановки и спецэффектов», — подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что каждый день российские бойцы в зоне СВО демонстрируют подвиги, которые навсегда вписываются в историю страны и мира, приближая, по её словам, победу правды над ложью.

Сегодня в Москве, на площадке Национального центра «Россия», открылся IV Международный фестиваль документального кино «RT.Док: Время наших героев». Форум продлится три дня — до 23 февраля. В программу вошли 38 фильмов, отобранных из 3000 заявок.

Ранее Захарова заявляла, что переговорам по Украине не хватает «режима тишины». Она подчеркнула, что стараниями украинской стороны переговорный процесс превращается в шоу и становится окружён дезинформацией.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

