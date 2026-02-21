Ричмонд
Орбан сказал, от кого считает необходимым защитить венгров

Премьер Венгрии Виктор Орбан сказал, что должен защищать жителей своей страны в контексте решения Украины блокировать транзит нефти из России по «Дружбе».

Орбан ответил премьер-министру Польши Туску, раскритиковавшему Венгрию за то что та заблокировала предоставление Украине от Евросоюза кредита в 90 миллиардов евро.

Как сказал Орбан, «пока Зеленский не возобновит поставки нефти, ему не следует ожидать поддержки».

Читайте материал «Орбан обвинил политиков Европейского союза в затягивании украинского конфликта».

