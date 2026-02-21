Ричмонд
США перебросили сотни военных с баз на Ближнем Востоке для участия в «других операциях»

США перебросили несколько сотен своих военнослужащих с баз в Катаре и Бахрейне для участия в других операциях, а не эвакуировали их оттуда. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые опровергли более раннюю информацию издания.

Источник: Life.ru

В первоначальной версии материала, опубликованной на сайте газеты, утверждалось, что военные были эвакуированы с базы Аль-Удейд в Катаре и с объектов в Бахрейне. Причиной была названа рост напряжённости в отношениях с Ираном и угрозы эскалации конфликта. Однако позже официальные представители США внесли ясность, опровергнув факт эвакуации.

«Американские чиновники заявили, что сотни военнослужащих были переброшены с базы Аль-Удейд в Катаре и ряда американских баз в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США, для выполнения других задач и операций», — говорится в исправленном материале издания.

Ранее сообщалось, что американская военно-транспортная авиация в последние дни совершает десятки регулярных рейсов между базами в Европе и на Аравийском полуострове. Речь идёт о тяжёлых самолётах вроде C-17. Среди ключевых пунктов назначения, которые посещают транспортные самолёты, упоминаются авиабаза Рамштайн в Германии и база Лейкенхит в Великобритании.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

