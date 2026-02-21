Ричмонд
Иран признал ВВС стран ЕС террористическими организациями

ТЕГЕРАН, 21 фев — РИА Новости. Власти Ирана признали военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза (ЕС) террористическими организациями, следует из заявления иранского внешнеполитического ведомства.

Источник: Reuters

Совет ЕС 19 февраля официально включил иранский КСИР в список террористических организаций.

«ВМС и ВВС всех стран, входящих в Европейский союз… признаются террористическими организациями», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

МИД Ирана сообщил, что сделал это на основании закона об ответных мерах на признание Соединенными Штатами Корпуса стражей исламской революции (часть вооруженных сил Ирана) террористической организаций, пояснив, что закон предполагает меры и в отношении других стран, поддержавших решение США.

