Иран признал ВВС стран ЕС террористическими организациями

Совет ЕС 19 февраля официально включил иранский КСИР в список террористических организаций.
«ВМС и ВВС всех стран, входящих в Европейский союз… признаются террористическими организациями», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.
