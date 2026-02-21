Поражение «Ланцетом» РЗСО Vampire под Покровским сняли с воздуха

Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ под Покровским в Днепропетровской области опубликовал в субботу Telegram-канал «Изнанка».
По информации источников, российские военные выявили пусковую установку производства Чехословакии в окрестностях села Коломийцы.
Сообщается, что для поражения РСЗО противника был применен барражирующий боеприпас «Ланцет».
Судя по опубликованному видео, в результате удара пусковая установка была уничтожена.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, которая была выявлена российскими военными в районе населенного пункта Средний Бурлук Харьковской области. Сообщалось, что для поражения пусковой установки противника, обстреливавшей Белгородскую область, был применен ОТРК «Искандер».
Также стало известно об уничтожении в Харьковской области РСЗО Vampire ВСУ, которая участвовала в нанесении ударов по территории Белгородской области.