Поражение «Ланцетом» РЗСО Vampire под Покровским сняли с воздуха

По информации источников, ВСУ потеряли РСЗО чешского производства в результате удара «Ланцета» в районе Коломийцев.

Источник: Аргументы и факты

Кадры уничтожения реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire ВСУ под Покровским в Днепропетровской области опубликовал в субботу Telegram-канал «Изнанка».

По информации источников, российские военные выявили пусковую установку производства Чехословакии в окрестностях села Коломийцы.

Сообщается, что для поражения РСЗО противника был применен барражирующий боеприпас «Ланцет».

Судя по опубликованному видео, в результате удара пусковая установка была уничтожена.

Ранее были опубликованы кадры уничтожения реактивной системы залпового огня HIMARS ВСУ, которая была выявлена российскими военными в районе населенного пункта Средний Бурлук Харьковской области. Сообщалось, что для поражения пусковой установки противника, обстреливавшей Белгородскую область, был применен ОТРК «Искандер».

Также стало известно об уничтожении в Харьковской области РСЗО Vampire ВСУ, которая участвовала в нанесении ударов по территории Белгородской области.

