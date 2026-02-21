Ричмонд
Иран признал вооружённые силы стран ЕС террористическими структурами

Тегеран ответил на решение ЕС о включении Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Так, МИД Ирана заявил, что теперь тоже рассматривает военно-воздушные и военно-морские силы Европейского союза как террористические.

«ВМС и ВВС всех стран, входящих в ЕС, признаются террористическими организациями», — говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале МИД Ирана.

По сообщению ведомства, решение было принято на основе закона об ответных мерах. Этот закон был принят после того, как США признали КСИР террористической организацией. Иран также отметил, что закон предусматривает меры против стран, поддержавших позицию США.

Напомним, ранее Евросоюз официально признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала это «решающим шагом», а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи оценил решение как стратегический просчёт, выразив обеспокоенность тем, что действия ЕС могут обострить существующий кризис.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

