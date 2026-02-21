Иран признал вооружённые силы стран ЕС террористическими структурами

Напомним, ранее Евросоюз официально признал Корпус стражей исламской революции террористической организацией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала это «решающим шагом», а министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи оценил решение как стратегический просчёт, выразив обеспокоенность тем, что действия ЕС могут обострить существующий кризис.
