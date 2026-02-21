Орбан призвал Трампа продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине

«Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин президент!» — написал Орбан.
Представитель МИД России Мария Захарова 19 февраля отметила некорректность заявлений о роли США в переговорах РФ и Украины. Она отметила, что нынешней администрации США «достался в наследство» украинский конфликт, который продолжает получать поддержку американской стороны в виде поставок вооружений Киеву. Руководство Соединенных Штатов предпринимает шаги по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, который, по оценке Москвы, был инициирован самим Вашингтоном более 10 лет назад.
Орбан 17 февраля указал на заблуждения лидеров ЕС о якобы возможной победе Украины. Премьер также напомнил, что подобные расчеты уже звучали в прошлом, в том числе во время Второй мировой войны, однако и тогда попытки истощить Россию не принесли ожидаемого результата.