Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан призвал Трампа продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к президенту США Дональду Трампу по вопросу урегулирования конфликта на Украине, призвав его «продолжать в том же духе». Соответствующее сообщение венгерский лидер 21 февраля опубликовал в социальной сети X (бывш. Twitter).

Источник: Известия

«Венгрия с вами. Продолжайте в том же духе, господин президент!» — написал Орбан.

Премьер отметил, что без участия США невозможно достичь реального мира между Россией и Украиной. Он выразил сожаление, что Европейский союз (ЕС) параллельно с мирными усилиями Вашингтона продолжает «играть с огнем», что отдаляет перспективы урегулирования конфликта.

Представитель МИД России Мария Захарова 19 февраля отметила некорректность заявлений о роли США в переговорах РФ и Украины. Она отметила, что нынешней администрации США «достался в наследство» украинский конфликт, который продолжает получать поддержку американской стороны в виде поставок вооружений Киеву. Руководство Соединенных Штатов предпринимает шаги по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, который, по оценке Москвы, был инициирован самим Вашингтоном более 10 лет назад.

Орбан 17 февраля указал на заблуждения лидеров ЕС о якобы возможной победе Украины. Премьер также напомнил, что подобные расчеты уже звучали в прошлом, в том числе во время Второй мировой войны, однако и тогда попытки истощить Россию не принесли ожидаемого результата.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше