Орбан призвал Трампа продолжать усилия по урегулированию конфликта на Украине

Представитель МИД России Мария Захарова 19 февраля отметила некорректность заявлений о роли США в переговорах РФ и Украины. Она отметила, что нынешней администрации США «достался в наследство» украинский конфликт, который продолжает получать поддержку американской стороны в виде поставок вооружений Киеву. Руководство Соединенных Штатов предпринимает шаги по поиску путей урегулирования кризиса вокруг Украины, который, по оценке Москвы, был инициирован самим Вашингтоном более 10 лет назад.