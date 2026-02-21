Иран объявил ВВС стран Европейского союза террористическими организациями

Иранские власти объявили ВВС и ВМС государств-членов Европейского союза террористическими организациями. Соответствующее заявление опубликовал МИД.
19 февраля Совет Евросоюза включил иранский КСИР в список террористических организаций.
В декабре и январе в Иране проходили акции протеста, в ходе которых власти ограничили доступ жителей к интернету. Трамп потребовал от иранского руководства не убивать протестующих и заявил, что в противном случае США могут вмешаться. Впоследствии сообщалось о жертвах как среди протестующих, так и среди представителей силовых ведомств. СМИ утверждали, что удары по Ирану уже тогда рассматривались американским руководством, но были отвергнуты.
Позже Трамп заявил, что «огромная армада» приближается к Ирану, и предложил иранскому руководству сесть за стол переговоров. 17 февраля в Женеве состоялись переговоры между Ираном и США по иранскому ядерному досье.
