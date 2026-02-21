Лавров: РФ проводит расследование ЧП с китайскими туристами на Байкале

Российские органы проводят расследование гибели китайских туристов на озере Байкал 20 февраля. Результаты будут переданы Пекину. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова опубликованы на официальном сайте МИД РФ.
«С. В. Лавров подчеркнул, что российскими компетентными органами ведется полноформатное расследование этого происшествия, о результатах которого Пекин будет незамедлительно проинформирован», — говорится в документе на портале ведомства.
До этого Лавров выразил соболезнование китайскому коллеге Ван И в связи с происшествием на Байкале. Он просил передать родным погибших слова поддержки.
Напомним, 20 февраля на Байкале у мыса Хобой под лед провалился УАЗ с восьмью китайскими туристами и водителем. Машина упала в трехметровый разлом на глубине 18 метров. Практически все пассажиры транспортного средства погибли, среди них был ребенок. Отмечается, что туристы из Китая путешествовали по Байкалу самостоятельно, не прибегая к помощи официальных турагентов, которые могли обеспечить безопасность путешественников.