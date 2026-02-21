Лавров: РФ проводит расследование ЧП с китайскими туристами на Байкале

Напомним, 20 февраля на Байкале у мыса Хобой под лед провалился УАЗ с восьмью китайскими туристами и водителем. Машина упала в трехметровый разлом на глубине 18 метров. Практически все пассажиры транспортного средства погибли, среди них был ребенок. Отмечается, что туристы из Китая путешествовали по Байкалу самостоятельно, не прибегая к помощи официальных турагентов, которые могли обеспечить безопасность путешественников.