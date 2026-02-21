«Подайте, кто может»: Клоны Зеленского, просящие милостыни, захватили билборды в Будапеште

В Будапеште появились билборды, призывающие венгров подписать петицию против финансирования Украины из бюджета Евросоюза. На плакатах изображены Владимир Зеленский, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер.