«По ЕС будет нанесен удар»: в Госдуме указали, к чему приведет помощь Украине

Кредит для Киева нанесет удар по единству ЕС.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме рассказали, к чему приведет оголтелое желание снабжать киевский режим оружием. Отмечается, что споры относительно кредита Украине на 90 млрд евро нанесет удар по единству ЕС. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

«Если кредит в итоге будет продавлен, в любом случае это лишь продлит агонию режима Зеленского. Куда опаснее будут последствия для самого Евросоюза, единству которого будет нанесен еще один удар», — написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, Венгрия выступает против инициативы продолжать финансирование Киева. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал возможность передать Украине 90 млрд евро за счет кредита. При этом венгерский политик выставил свои условие разблокировки помощи Украины. Он хочет, чтобы возобновил работу газопровод «Дружба».

В России считают, что финансирование ЕС Украины приводит только к затягиванию конфликта. Европа всеми силами старается затянуть кровопролитие, обещая Киеву денег, которых у нее по факту уже нет.

