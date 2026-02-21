Ричмонд
«Нужно договориться»: В Финляндии выступили с громким заявлением о России

Евросоюз в перспективе может вернуться к диалогу с Россией, но для этого необходимо определить его цели и формат. С таким заявлением выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, комментируя возможность переговоров с Москвой в обозримом будущем.

Источник: Life.ru

«Конечно, в какой-то момент… Но нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом, и кто что делает», — её слова приводит Yle.

Финский министр также призвала усилить воздействие на Москву для урегулирования ситуации на Украине. Тем не менее на вопрос о конкретных способах увеличения давления Валтонен ограничилась констатацией сложности текущей обстановки.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о «хронической угрозе» со стороны России. По мнению российского дипломата, такие высказывания свидетельствуют о наличии у финского министра панических атак и фобий.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

