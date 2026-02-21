Подсчитали — ужаснулись: Раскрыта сумма, которую Польша потратила на украинских беженцев в 2025 году

Ранее начальник полиции Польши Марек Боронь заявил, что польские правоохранители должны готовиться к возможному росту преступности после завершения конфликта на Украине. По словам Борони, в стране «рано или поздно» может появиться много бывших военных, а вместе с этим — «более современное оружие», которое, как он выразился, будет востребовано в криминальной среде.