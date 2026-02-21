Царев: войска РФ выбили боевиков ВСУ из ряда опорников под Красным Лиманом

Продвигающиеся под Красным Лиманом российские подразделения выбили украинских боевиков из ряда опорников в окрестностях города, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«ВС РФ отбили несколько опорных пунктов в окрестностях Красного Лимана», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о расширении российскими военными зоны контроля к востоку от поселка Ставки, расположенного в 12 километрах от Красного Лимана.
Согласно сведениям Царева, подразделения РФ наступают к северу от Святогорска. Также российским военным удалось пробиться к дороге между поселком Сосновое и селом Александровка под Святогорском.
Военные паблики пишут, что войска РФ ведут бои на южной и западной окраинах Александровки. Также сообщается о боях на окраинах Святогорска.
Напомним, в субботу Минобороны РФ объявило об освобождении российскими военными села Карповка, которое расположено в двух десятках километров от Александровки.