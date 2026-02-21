Ричмонд
Британский политик предложил подать иск против Трампа

Руководитель британской партии «Либеральные демократы» Эд Дейви предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру подать иск против президента США Дональда Трампа из-за объявленных американским президентом торговых пошлин, сообщает news.sky.com.

Дейви сказал, что сумма иска могла бы составить 100 миллиардов долларов.

Верховный суд США постановил, что Трамп не может воспользоваться законом о чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы объявлять импортные пошлины, хотя американский президент обосновывал свое право данным документом. «За» проголосовали шестеро судей, «против» трое. Американский суд, таким образом, пришел к выводу, что действия Трампа можно толковать как превышение полномочий. Нижестоящая инстанция до Верховного суда пришла к такому же решению.

Вскоре после решения Верховного суда ведущая телекомпании CNN Кейтлен Коллинз заявила, что Трамп уже рассказал о «резервном плане» действий. Деталей Коллинз не привела. По ее словам, американский президент заявил, что считает вердикт высшей судебной инстанции США «позором».

Вскоре Трамп объявил торговые пошлины в 10 процентов для всех государств, которые впоследствии повысил.

Читайте материал «Трамп заявил, что повышает пошлины до 15 процентов».

