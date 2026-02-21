Британский политик предложил подать иск против Трампа

Верховный суд США постановил, что Трамп не может воспользоваться законом о чрезвычайных экономических полномочиях, чтобы объявлять импортные пошлины, хотя американский президент обосновывал свое право данным документом. «За» проголосовали шестеро судей, «против» трое. Американский суд, таким образом, пришел к выводу, что действия Трампа можно толковать как превышение полномочий. Нижестоящая инстанция до Верховного суда пришла к такому же решению.