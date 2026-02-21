Зеленский вновь обвинил РФ в срыве переговоров и призвал привлечь к процессу ЕС

Ранее Зеленский рассказал о новом разговоре с генсеком Североатлантического блока Марком Рютте. Он заявил, что рассказал о предстоящем трёхстороннем формате с США и Россией и о том, что известно о возможных изменениях в их позициях. По словам главаря киевского режима, они с Рютте «сверили часы» по всем важным дипломатическим вопросам. Экс-комик добавил, что у них с генсеком НАТО много общего во взглядах. Кроме того, Зеленский и Рютте поговорили об энергетической ситуации на Украине и о том, как важно продолжать работу по программе помощи PURL для Киева.