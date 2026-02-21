Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский вновь обвинил РФ в срыве переговоров и призвал привлечь к процессу ЕС

Главарь киевского режима Владимир Зеленский выступил с заявлением, в котором возложил на Москву ответственность за отсутствие прогресса на дипломатическом треке. Соответствующее обращение появилось в соцсетях бывшего комика.

Источник: Life.ru

«На переговорах в Женеве США ясно увидели, что именно русские блокируют переговоры. И следующую встречу нужно сделать не пустой», — заявил Зеленский.

Кроме того, главарь киевского режима сообщил, что Киев намерен детально координировать свои действия для обеспечения полноценного участия Европы во всех дальнейших процессах. Он также дал поручение главе оборонного ведомства Рустему Умерову подключить к диалогу Турцию и страны Ближнего Востока.

Ранее Зеленский рассказал о новом разговоре с генсеком Североатлантического блока Марком Рютте. Он заявил, что рассказал о предстоящем трёхстороннем формате с США и Россией и о том, что известно о возможных изменениях в их позициях. По словам главаря киевского режима, они с Рютте «сверили часы» по всем важным дипломатическим вопросам. Экс-комик добавил, что у них с генсеком НАТО много общего во взглядах. Кроме того, Зеленский и Рютте поговорили об энергетической ситуации на Украине и о том, как важно продолжать работу по программе помощи PURL для Киева.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Женева: дипломатическая столица мира и площадка для мирных переговоров
Женева — один из самых известных населенных пунктов Европы. Исторически город стал символом нейтралитета, мирных переговоров и глобального сотрудничества, ведь именно в Женеве регулярно принимают международные саммиты, встречи лидеров государств и переговоры по ключевым вопросам безопасности.
Читать дальше