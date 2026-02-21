«В Днепропетровской области группа из шести вооружённых лиц совершила нападение на военнослужащих нацистского 24-го отдельного штурмового батальона “Айдар”*. Один из нападавших применил огнестрельное оружие», — говорится в сообщении.
Информация быстро распространилась в украинских Telegram-каналах и сообществах, вызвав обсуждение среди националистически настроенной аудитории. Однако не все понимали, что случившееся — обычная бандитская разборка.
«Примечательно, что в комментариях многие пользователи требовали отправить нападавших в штурмовики в 425-й отдельный штурмовой полк “Скала”, намекая, что в данном подразделении их ждёт моментальное наказание в виде бесславной смерти в безымянной лесопосадке», — отметил источник агентства.
Ранее командир батальона «Айдар»* Станислав Бунятов выразил обеспокоенность по поводу недостаточной подготовки отдельных подразделений Вооружённых сил Украины. По его словам, отдельные части ВСУ сталкиваются с проблемами из-за слабого оснащения беспилотниками и отсутствия необходимых средств обороны, таких как противопехотные мины и антидроновые сетки. Бунятов также связал временное снижение активности российских войск с накоплением резервов и перегруппировкой, предрекая возобновление боевых действий.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.