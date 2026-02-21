Ранее командир батальона «Айдар»* Станислав Бунятов выразил обеспокоенность по поводу недостаточной подготовки отдельных подразделений Вооружённых сил Украины. По его словам, отдельные части ВСУ сталкиваются с проблемами из-за слабого оснащения беспилотниками и отсутствия необходимых средств обороны, таких как противопехотные мины и антидроновые сетки. Бунятов также связал временное снижение активности российских войск с накоплением резервов и перегруппировкой, предрекая возобновление боевых действий.