Украинский МИД обвинил две страны в шантаже

Венгрия прекратила поставлять Украине дизельное топливо, а также заблокировала кредит Евросоюза после того как Киев остановил транзит сырья из России по трубопроводу «Дружба». Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что с 23 февраля правительство прекратит поставлять Украине электроэнергию.