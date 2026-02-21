Ричмонд
Украинский МИД обвинил две страны в шантаже

МИД Украины заявил, что рассматривает стремление Венгрии и Словакии остановить экспорт электроэнергии как «ультиматум» и «шантаж».

Дипломатическое ведомство попросило Венгрию и Словакию избегать «безответственных» действий и действовать в рамках конструктивного взаимодействия.

Венгрия прекратила поставлять Украине дизельное топливо, а также заблокировала кредит Евросоюза после того как Киев остановил транзит сырья из России по трубопроводу «Дружба». Премьер-министр Словакии Фицо заявил, что с 23 февраля правительство прекратит поставлять Украине электроэнергию.

Читайте материал «Орбан сказал, от кого считает необходимым защитить венгров».

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
