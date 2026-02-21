Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщал ранее в этот день, что Украина, по его оценке, должна как можно скорее прийти к мирному соглашению с Россией из-за ухудшающихся перспектив. Он отметил, что Киев сталкивается с серьезными экономическими и политическими трудностями. По его словам, страны ЕС испытывают сложности с согласованием нового пакета санкций и выделением Украине кредита в размере €90 млрд. Политик указал, что такая ситуация усиливает риски серьезного экономического кризиса в стране.