Котенок сообщил об усилении бомбовых ударов по ВСУ в Константиновке

По информации военкора, бомбы разносят места скопления, командные пункты и огневые позиции украинских боевиков на территории Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Позиции ВСУ на территории города Константиновка в течение нескольких суток подвергаются массированным бомбовым ударам, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«В крайние несколько суток позиции противника в городской застройке н.п. Константиновка подвергаются плотной ФАБизации (удары фугасными бомбами — прим. ред.) ВКС РФ», — написал он.

Согласно сведениям военкора, удары наносятся по местам временной дислокации украинских боевиков, командным пунктам, опорникам и огневым позициям подразделений ВСУ, а также по инфраструктуре сил беспилотных систем противника.

Котенок сообщил, что для поражения целей на территории Константиновки применяются планирующие бомбы.

Военкор отметил, что уничтожение объектов ВСУ в Константиновке бомбовыми ударами способствует закреплению российских подразделений на территории города.

Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по позициям украинских боевиков в многоэтажной застройке на территории Константиновки.