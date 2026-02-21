Котенок сообщил об усилении бомбовых ударов по ВСУ в Константиновке

Позиции ВСУ на территории города Константиновка в течение нескольких суток подвергаются массированным бомбовым ударам, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«В крайние несколько суток позиции противника в городской застройке н.п. Константиновка подвергаются плотной ФАБизации (удары фугасными бомбами — прим. ред.) ВКС РФ», — написал он.
Согласно сведениям военкора, удары наносятся по местам временной дислокации украинских боевиков, командным пунктам, опорникам и огневым позициям подразделений ВСУ, а также по инфраструктуре сил беспилотных систем противника.
Котенок сообщил, что для поражения целей на территории Константиновки применяются планирующие бомбы.
Военкор отметил, что уничтожение объектов ВСУ в Константиновке бомбовыми ударами способствует закреплению российских подразделений на территории города.
Ранее были опубликованы кадры нанесения бомбовых ударов по позициям украинских боевиков в многоэтажной застройке на территории Константиновки.