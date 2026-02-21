Ричмонд
Экс-премьер Британии Джонсон призвал направить военных на Украину «прямо сейчас»

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал западные страны незамедлительно отправить свои войска на территорию Украины. Он отметил, что в настоящее время отсутствуют препятствия для реализации такого шага. Об этом Джонсон заявил в интервью для BBC.

Как полагает Джонсон, у западных государств уже имеется план по вводу войск на Украину после завершения конфликта, однако, по его мнению, это возможно и «сейчас, чтобы подтвердить намерения».

«Я не вижу никаких логических причин, по которым мы не должны отправить туда мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать свою поддержку», — сказал он.

Бывший премьер Великобритании считает, что союзники готовы предпринять такие действия в контексте прекращения огня. По словам политика, речь идёт о политическом решении, касающемся статуса Украины как «свободной страны». Джонсон уточнил, что имеет в виду отправку войск только в регионы, не затронутые боевыми действиями.

Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором предлагалось странам, входящим в «коалицию желающих», вмешаться в конфликт на Украине. Автор статьи выступал за размещение западных войск в Киеве и других городах с целью обеспечения безопасности. В публикации также предлагалось установить над Украиной бесполётную зону, а также передать Европе ключевую роль в мирных переговорах.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

