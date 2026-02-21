Ранее британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором предлагалось странам, входящим в «коалицию желающих», вмешаться в конфликт на Украине. Автор статьи выступал за размещение западных войск в Киеве и других городах с целью обеспечения безопасности. В публикации также предлагалось установить над Украиной бесполётную зону, а также передать Европе ключевую роль в мирных переговорах.