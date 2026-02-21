При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш недавно раскрыл, что соглашение о мире на Украине на самом деле было близко уже в апреле 2022, однако в процесс вмешался тогда еще глава британского правительства Борис Джонсон, у которого «был интерес в том, чтобы этот конфликт был». Ранее об этом рассказывал и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, отметив, что весной 2022 года британец приехал в Киев, чтобы убедить президента Украины отказаться от подписания мирного договора с Россией и продолжить «просто воевать».