Джонсон призвал союзников Киева немедленно отправить войска на Украину

Союзники Киева должны прямо сейчас отправить небоевые войска на Украину, чтобы «щелкнуть выключателем» в голове президента России Владимира Путина, заявил экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Ранее он уже говорил об этом, предлагая отправить военных в «безопасные» районы страны, чтобы продемонстрировать приверженность Украине. В России же неоднократно отмечали, что присутствие на Украине иностранных военных исключено.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью «Би-би-си» заявил, что Лондон и его союзники должны прямо сейчас отправить небоевые войска на Украину. По его словам, этот шаг необходим, чтобы «щелкнуть выключателем» в голове президента России Владимира Путина.

Джонсон также задался вопросом, почему союзники Киева не могут отправить военный контингент в страну уже сейчас, если заявляют о том, что готовы разместить своих военных на Украине после завершения конфликта.

«Я не вижу никакой логической причины, по которой мы не могли бы направить туда (на Украину. — “Газета.Ru”) мирные сухопутные войска, чтобы продемонстрировать нашу поддержку, нашу конституционную поддержку свободной, независимой Украины», — отметил политик.

Он добавил, что решение о размещении войск союзников на Украине остается за украинцами.

«Законные цели».

За последний несколько дней экс-премьер говорит об размещении военных на Украине уже не в первый раз. Ранее в статье для газеты The Wall Street Journal он заявил, что европейцы могли бы продемонстрировать приверженность Киеву, направив войска в один из «безопасных» районов страны.

«~Их миссия заключалась бы не в боевых действиях или в том, чтобы подвергать опасности жизни европейцев, а в том, чтобы подчеркнуть, что решение о приглашении иностранных солдат на украинскую землю — это всегда дело Украины, а не Путина~», — отметил Джонсон, добавив, что «не стоит надеяться» на то, что у европейцев «хватит смелости» показать «свою веру в эту простую идею».

Российские власти ранее неоднократно заявляли, что размещение на Украине иностранного военного контингента полностью неприемлемо для Москвы и исключено. В частности, Владимир Путин в сентябре 2025 года называл подобный шаг ~одной из первопричин втягивания Киева в НАТО~.

«Если там (на Украине. — “Газета.Ru”) будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения», — подчеркнул президент России.

Конфликт можно было предотвратить.

Также Джонсон в интервью «Би-би-си» заявил, что конфликт на Украине можно было бы предотвратить, если бы на Западе уделяли больше внимания действиям России в регионе в 2014 году и позднее.

При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш недавно раскрыл, что соглашение о мире на Украине на самом деле было близко уже в апреле 2022, однако в процесс вмешался тогда еще глава британского правительства Борис Джонсон, у которого «был интерес в том, чтобы этот конфликт был». Ранее об этом рассказывал и глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, отметив, что весной 2022 года британец приехал в Киев, чтобы убедить президента Украины отказаться от подписания мирного договора с Россией и продолжить «просто воевать».

В октябре 2025-го газета The Guardian писала, что он ~мог выступать за затягивание боевых действий в интересах своего спонсора бизнесмена Кристофера Харборна~, у которого есть доля в оборонной компании QinetiQ. Журналисты издания обратили внимание крупное пожертвование от Харборна: в конце 2022 года он перевел компании Джонсона ~1 млн фунтов стерлингов~. При этом уже через некоторое время экс-премьер встречался с неким «спонсором» для обсуждения вопросов, касающихся Украины. Затем Джонсон и Харборн вылетели на одном самолете в Польшу, где «они могли сесть на ночной поезд до Киева».

Харбор также посещал Украину вместе с Джонсоном в 2023 году, где принимал участие в открытых встречах на высоком уровне, в том числе с Зеленским, а также с мэром Львова Андреем Садовым. Адвокаты Харборна не стали отвечать на вопрос, зачем бизнесмен ездил на Украину. Они также отрицали, что тот преследовал какую-то личную выгоду, и отмечали, что пожертвование компании Джонсона Харборн сделал для того, чтобы экс-премьер Британии «мог оставаться активно вовлеченным в британскую политику».

Джонсон же в ответ на просьбу о комментарии назвал расследование The Guardian выдумками и чушью, а также заявил, что журналистам должно быть стыдно.

