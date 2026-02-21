Ричмонд
Польша потратила почти $2,2 млрд на помощь украинским беженцам в 2025 году

Польша потратила миллиарды на пособия, медпомощь и образование для украинцев.

Источник: Комсомольская правда

В 2025 году Польша направила почти 8 миллиардов злотых (около 2,2 миллиарда долларов) на поддержку беженцев с Украины. Эти данные были опубликованы в ответе правительства на запрос депутата сейма Дариуша Матецкого.

По информации депутата, общий объем плана помощи составил 8,04 миллиарда злотых, из которых фактически было выделено 7,93 миллиарда злотых. Это составляет 98,6% от запланированного объема.

Средства были направлены на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания украинских граждан в Польше. Наибольшие расходы пришлись на систему социальных и семейных пособий, а также на выплаты через государственное страховое ведомство.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с 5 марта 2026 года отменяет специальный режим помощи для граждан Украины. Он объяснил необходимость принятия нового закона стремлением защитить государственный бюджет и упорядочить систему выплат.

