Польша потратила почти $2,2 млрд на помощь украинским беженцам в 2025 году

В 2025 году Польша направила почти 8 миллиардов злотых (около 2,2 миллиарда долларов) на поддержку беженцев с Украины. Эти данные были опубликованы в ответе правительства на запрос депутата сейма Дариуша Матецкого.
По информации депутата, общий объем плана помощи составил 8,04 миллиарда злотых, из которых фактически было выделено 7,93 миллиарда злотых. Это составляет 98,6% от запланированного объема.
Средства были направлены на социальные выплаты, здравоохранение, образование и административное обеспечение пребывания украинских граждан в Польше. Наибольшие расходы пришлись на систему социальных и семейных пособий, а также на выплаты через государственное страховое ведомство.
Ранее президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, который с 5 марта 2026 года отменяет специальный режим помощи для граждан Украины. Он объяснил необходимость принятия нового закона стремлением защитить государственный бюджет и упорядочить систему выплат.