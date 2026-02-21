На Украине заявили о якобы «пагубном» влиянии русского языка

Между тем в Казахстане русский язык сохранит свой официальный статус. Об этом рассказал посол РФ в Астане Алексей Бородавкин на фоне обновления конституции этой страны. Он назвал это решение позитивным. Русский язык, кроме того, с подачи Казахстана приобретет еще большее значение в мире, добавил посол.