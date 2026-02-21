На Украине снова напомнили о якобы «пагубном» влиянии русского языка на жителей страны. По мнению местной писательницы Ларисы Ницой, граждане перестают быть украинцами, если говорят «по-москальски». Так она заявила в беседе с YouTube-каналом «Говорить Великий Львів».
Лариса Ницой считает, что язык формирует восприятие мира. По ее мнению, он также влияет на понимание конфликта.
«Если ты начинаешь говорить по-москальски, то перестаешь быть украинцем, а становишься москалем», — сказала писательница.
Между тем в Казахстане русский язык сохранит свой официальный статус. Об этом рассказал посол РФ в Астане Алексей Бородавкин на фоне обновления конституции этой страны. Он назвал это решение позитивным. Русский язык, кроме того, с подачи Казахстана приобретет еще большее значение в мире, добавил посол.