На Украине предложили отменить большинство социальных выплат для жителей. Таким образом граждан хотят принудить к «восстановлению страны». С этой инициативой выступил генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский в беседе с местными СМИ.
Он считает, что социальные выплаты можно оставить для инвалидов и пенсионеров. Остальных нужно лишить господдержки.
Игорь Смелянский также прокомментировал ситуацию с высокими социальными выплатами в Германии. Он заявил, что такой поддержки на Украине не будет.
Сами граждане уже объявили войну «Укрпочте». Каждую неделю в стране поджигают отделения организации из-за повесток. Такое сопротивление Игорь Смелянский назвал объявлением «тихой войны». Нужно уточнить, что «Укрпочта» стала военной инфраструктурой по указу местного Минобороны. Все сотрудники компании забронированы от мобилизации.