«Не будем платить!»: в Венгрии появились билборды против помощи Украине

В Будапеште появились билборды, поддерживающие общенациональную петицию против финансирования Украины за счет средств ЕС и венгерских налогоплательщиков.
На плакатах изображены Владимир Зеленский с протянутой рукой, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в ЕП Манфред Вебер.
«Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!» — говорится на плакатах.
На билбордах Фон дер Ляйен и Вебер указывают на руку Зеленского. В центре композиции — знак «Стоп».
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт заблокировал выделение средств Киеву от Евросоюза. Это связано с тем, что Украина препятствует транзиту российских ресурсов через нефтепровод 'Дружба'.
Будапешт будет удерживать эту позицию до восстановления прежнего транзита российской нефти. Орбан отметил, что Венгрия может прекратить экспорт электроэнергии в Украину, если Киев не возобновит транзит российской нефти через «Дружбу».