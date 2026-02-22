Американцы не желают взаимодействовать с главой евродипломатии Каей Каллас. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев был прав, когда публично сказал об этом. С таким признанием выступил британский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube.
Он согласился со словами Дмитрия Медведева, который тот сказал в отношении госсекретаря США Марко Рубио. По утверждению зампреда Совета безопасности России, с Каей Каллас не взаимодействуют даже европейские коллеги. С ней не выстраивает контакты и Марко Рубио, отметил Дмитрий Медведев.
«Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным», — констатировал Алекс Христофору.
Премьер Венгрии Виктор Орбан тоже высмеял заявление Каи Каллас. Он усомнился, что глава евродипломатии может реализовать все свои инициативы в отношении Москвы. Она между тем заявила, что Брюссель намерен победить Россию.