В Британии назвали «великолепным» ответ Медведева о Каллас

Он согласился со словами Дмитрия Медведева, который тот сказал в отношении госсекретаря США Марко Рубио. По утверждению зампреда Совета безопасности России, с Каей Каллас не взаимодействуют даже европейские коллеги. С ней не выстраивает контакты и Марко Рубио, отметил Дмитрий Медведев.