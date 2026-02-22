Нидерланды сместили Италию с третьего места в медальном зачёте Олимпийских игр

Норвегия продолжает возглавлять медальный зачёт зимних Олимпийских игр в Италии по итогам соревнований 21 февраля.
На счету норвежских спортсменов 18 золотых, 11 серебряных и 11 бронзовых наград.
На второе место вышли Соединённые Штаты Америки. Всего на их счету 32 награды — 11 золотых, 12 серебряных и девять бронзовых.
Замыкают тройку лидеров Нидерланды (10—7—3). Отметим, что они сместили с этой позиции Италию, которая до этого дня не выпадала из топ-3.
На счету российских атлетов одна медаль — серебро завоевал ски-альпинист Никита Филиппов.
Ранее Россия обошла Украину в медальном зачёте Олимпиады-2026.