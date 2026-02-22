Пророк в чужом Отечестве. К 80-летию «длинной телеграммы» Кеннана

В 1952-м Трумэн назначил Кеннана послом в Москву. Это была странная миссия. Кеннан, который лучше других понимал механизмы кремлевской власти, оказался в атмосфере тотальной слежки. В сентябре того же года, проездом через Берлин, он дал пресс-конференцию. Сравнивая условия жизни в посольстве с тем, что он испытал в 1941-м в нацистском интернировании, Кеннан сказал: «Если бы нацисты разрешали разговаривать с немцами, это было бы именно так». Советская печать взорвалась. «Правда» 26 сентября вышла с заголовком «Клеветник под маской дипломата». Газета писала, что Кеннан «в упоении лгал», что он «запутался во лжи». В том же номере перепечатали эпизод из книги английского журналиста Паркера: 9 мая 1945 года, в День Победы, Кеннан стоял у окна посольства США на Моховой и смотрел на ликующую толпу. «Они думают, что война кончилась, — сказал он тогда. — А она еще только начинается». В итоге Кеннана объявили персоной нон грата.