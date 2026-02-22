Пророк в чужом Отечестве. К 80-летию «длинной телеграммы» Кеннана

22 февраля 1946 года в московском посольстве США было «прохладно». Горячая война закончилась меньше года назад, холодная война пока не началась, союзники еще пожимали друг другу руки. В Вашингтоне все больше нервничали. Из Советского Союза приходили обрывочные сигналы, и главный из них — речь Сталина 9 февраля. Генсек говорил о неизбежности новых конфликтов, о том, что капитализм несет в себе семена войны. Американская пресса назвала это самым воинственным заявлением со времен Второй мировой.
Поверенный в делах США Джордж Кеннан прочитал речь и не нашел в ней ничего нового. Сталин говорил это и раньше. Кеннан отправил в Госдепартамент короткую сводку и вернулся к делам. Но в Вашингтоне не успокоились. Чиновники казначейства запросили развернутый анализ: Москва только что отказалась вступать в Международный валютный фонд.
22 февраля Кеннан, простуженный и с температурой, остался у себя. Он решил, что диктовать лежа удобнее — так, говорил он, лучше думается. Секретарша Дороти Хессман заполняла страницу за страницей. Когда он принес пачку листов в шифровальную комнату на Моховой, дежурная вздохнула — у нее планировалось свидание, а не поздняя работа. «Они просили, — усмехнулся Кеннан, — теперь они получат».
Ответ ушел в Вашингтон. Он начинался с извинения: темы слишком сложны, слишком деликатны, слишком чужды американскому образу мыслей. Кеннан просил разрешения ответить в пяти частях. Получилось 8 тыс. слов — самая длинная телеграмма в истории внешнеполитического ведомства США.
Кеннан объяснял Вашингтону истоки: происходящее в СССР — не сумасшествие и не случайность. «В основе невротического взгляда Кремля на мировые дела, — писал он, — лежит традиционное и инстинктивное русское чувство неуверенности». Это чувство родилось не в 1917 году. Оно было всегда: страх перед кочевниками, перед более организованными соседями с Запада. Цари боялись сравнения с Европой, потому что их власть была «архаичной по форме, хрупкой и искусственной по своей психологической основе». Они не выдержали бы открытого сравнения с западными политическими системами. Большевики унаследовали этот страх и приправили его марксизмом. Теперь у них появилось оправдание: «капиталистическое окружение». Без этого образа врага их диктатура теряла смысл. «Это фиговый листок их моральной и интеллектуальной респектабельности, — писал Кеннан. — Без него они предстанут перед историей просто очередными жестокими правителями».
Телеграмма предположила, что и сам Сталин, возможно, не получает объективной информации о внешнем мире. Правительство в Москве, писал Кеннан, — это «заговор внутри заговора». Иностранные дипломаты обречены вести переговоры с теми, кого им показывают, тогда как настоящие решения принимаются невидимыми советниками — людьми, которых они никогда не увидят и на которых не смогут повлиять. Это было, пожалуй, самое тревожное наблюдение: конфликт может начаться из-за недопонимания друг друга.
Кеннан советовал США ответить не войной, а терпеливым сдерживанием. «Мировой коммунизм, — писал он, — подобен злокачественному паразиту, который питается только больной тканью». Если Запад сохранит здоровье своей демократии, советская система рано или поздно рухнет под собственным весом. Но главное, что Кеннан настаивал: с русским народом у США нет вражды. Русские, писал он, «в основном дружелюбны к внешнему миру, жаждут его опыта, хотят жить в мире и пользоваться плодами своего труда». Проблема — в аппарате, в партии, в тайной полиции. «Именно с ними нам и предстоит иметь дело».
Телеграмму прочитали в Вашингтоне с необычным для секретных документов интересом. Министр военно-морских сил Джеймс Форрестол размножил ее и разослал коллегам. Экземпляр попал к Трумэну. Кеннан, который долгие годы чувствовал себя в тени, вдруг стал знаменит. Он вспоминал потом: «Мое официальное одиночество кончилось. Репутация была сделана. Мой голос теперь обрел значение».
Через год, в июле 1947-го, в журнале Foreign Affairs вышла статья за подписью «Икс». Называлась она «Истоки советского поведения» и повлияла на истоки холодной войны. Кеннан, которому запрещали публиковаться под своим именем, переработал свою «длинную телеграмму». Статья вводила в обиход слово «сдерживание». В ней не было ссылок на «невротическое чувство неуверенности» — акцент сместился на идеологию и экспансию. Газета New York Times назвала статью ключом к политике Госдепартамента.
Публикация сделала Кеннана знаменитым, вплоть до громкого звания «архитектора холодной войны». Однако его чертежи переделывали строители под свой инструмент. Пророк, не понятый в своем Отечестве, предлагал политическое и экономическое сдерживание — терпеливую работу с Европой, помощь разрушенным экономикам, чтобы лишить коммунизм социальной почвы. Вместо этого Вашингтон сделал ставку на гонку вооружений, военные блоки и ядерный арсенал, это и определило главную стратегию холодной войны. Доктрина Трумэна, которую Кеннан считал слишком милитаристской, обрела собственную жизнь. План Маршалла, который он помогал разрабатывать, стал не только программой восстановления, но и инструментом стратегического окружения СССР. В 1949-м Кеннан предложил объединение и нейтрализацию Германии — попытку убрать главный камень преткновения в центре Европы. Пентагон и Госдепартамент отвергли план: Западная Германия была нужна как союзник. Влияние Кеннана падало. В 1950-м он ушел с поста главы отдела планирования политики, уступив место Полу Нитце — человеку, который мыслил категориями военной силы и видел мир как арену неизбежного противостояния двух блоков.
Кеннан всегда был чужаком в Вашингтоне. Еще в 1935 году он писал сестре: «Я ненавижу нашу политическую жизнь. Я ненавижу демократию, я ненавижу прессу, я ненавижу “народ”. Он был аристократом духа, человеком, которому претила грубость публичной политики. Возможно, поэтому он так остро чувствовал природу советской власти — он и сам не слишком доверял массам. Его реализм имел и темную сторону: в служебных записках он позволял себе рассуждения о неспособности латиноамериканских народов к самоуправлению, а позже, в конце 1960-х, говорил о симпатии к концепции апартеида — дискриминации прав чернокожих жителей Южной Африки.
В 1952-м Трумэн назначил Кеннана послом в Москву. Это была странная миссия. Кеннан, который лучше других понимал механизмы кремлевской власти, оказался в атмосфере тотальной слежки. В сентябре того же года, проездом через Берлин, он дал пресс-конференцию. Сравнивая условия жизни в посольстве с тем, что он испытал в 1941-м в нацистском интернировании, Кеннан сказал: «Если бы нацисты разрешали разговаривать с немцами, это было бы именно так». Советская печать взорвалась. «Правда» 26 сентября вышла с заголовком «Клеветник под маской дипломата». Газета писала, что Кеннан «в упоении лгал», что он «запутался во лжи». В том же номере перепечатали эпизод из книги английского журналиста Паркера: 9 мая 1945 года, в День Победы, Кеннан стоял у окна посольства США на Моховой и смотрел на ликующую толпу. «Они думают, что война кончилась, — сказал он тогда. — А она еще только начинается». В итоге Кеннана объявили персоной нон грата.
Длинная жизнь автора «длинной телеграммы» заняла 101 год. Кеннан ушел в науку, писал книги, получил две Пулитцеровские премии. Он критиковал войну во Вьетнаме, предупреждал о последствиях расширения НАТО, называя это «стратегической ошибкой эпических масштабов». В 1996 году в интервью его спросили о фразе «Советское давление на свободные институты западного мира можно сдержать ловким и энергичным применением контрсилы» из статьи «Икс». Кеннан ответил, что это была его ошибка — он забыл объяснить, что не считает Советский Союз военной угрозой. «Это было абсурдно», — сказал он.
В 1999-м Кеннан призывал США отказаться от проповеди демократии по всему миру, называя это «тщеславным и нежелательным». Он умер в 2005-м, пережив и распад СССР, и начало новой эры, где Россия и Америка снова потеряли понимание друг друга.
В 1946 году со скрипучей кровати московского посольства Кеннан диктовал слова о том, что «заклятого друга» можно понять, не полюбив его. Что анализировать чужой страх — не значит оправдывать. Это значит — предвидеть. Его телеграмму перечитывают до сих пор. Но каждый раз, кажется, находят в ней то, что хотели найти, а не то, что он написал. Москва, февраль 1946-го. Вашингтон, февраль 2026-го. Договор СНВ-III, последний из ключевых соглашений об ограничении ядерных арсеналов, только что истек. Дипломаты снова пишут длинные тексты о сдерживании чужого Отечества. И снова никто не читает их правильно.
Старший научный сотрудник СПбИИ РАН Дмитрий Асташкин.