Трёхлетняя девочка и мужчина ранены при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

В районе хутора Красиво в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль пострадали трёхлетняя девочка и мужчина, сообщили в региональном оперштабе.
«Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», — говорится в публикации.
Уточняется, что автомобиль получил повреждения.
Ранее стало известно, что два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область.
Кроме того, сообщалось, что в Васильевке Запорожской области при атаке ВСУ на школу повреждены многоквартирные дома.