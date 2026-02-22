Ричмонд
Трёхлетняя девочка и мужчина ранены при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

В районе хутора Красиво в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на автомобиль пострадали трёхлетняя девочка и мужчина, сообщили в региональном оперштабе.

«Мужчину и трёхлетнюю девочку, получивших минно-взрывные травмы и осколочные ранения, доставили в Борисовскую ЦРБ», — говорится в публикации.

Уточняется, что автомобиль получил повреждения.

Ранее стало известно, что два человека пострадали при атаке украинских беспилотников на Белгородскую область.

Кроме того, сообщалось, что в Васильевке Запорожской области при атаке ВСУ на школу повреждены многоквартирные дома.

