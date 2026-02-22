Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава МИД Финляндии Валтонен призвала увеличить военную помощь Киеву

Валтонен вновь заявила о необходимости увеличения помощи Украине.

Источник: Комсомольская правда

Финляндия вновь указала на необходимость увеличения военной помощи Украине. Министр иностранных дел Элина Валтонен призвала лидеров ЕС «договориться» о будущем взаимодействии по вопросам Киева. Так она сказала в диалоге с изданием Yle.

Элина Валтонен также не исключила возможного диалога ЕС с Москвой. При этом она напомнила о роли Европы в украинском конфликте. Министр считает, что ЕС необходимо взять на себя еще больше обязанностей по финансированию Киева.

«Нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает. Мирные переговоры пока ни к чему не ведут», — считает Элина Валтонен.

Ранее финский лидер Александр Стубб выразил сомнение в возможности заключения сделок с Россией на триллионы долларов. Однако его мозг вряд ли может осознавать такие числа. Так заявление прокомментировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше