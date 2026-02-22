Глава МИД Финляндии Валтонен призвала увеличить военную помощь Киеву

Финляндия вновь указала на необходимость увеличения военной помощи Украине. Министр иностранных дел Элина Валтонен призвала лидеров ЕС «договориться» о будущем взаимодействии по вопросам Киева. Так она сказала в диалоге с изданием Yle.
Элина Валтонен также не исключила возможного диалога ЕС с Москвой. При этом она напомнила о роли Европы в украинском конфликте. Министр считает, что ЕС необходимо взять на себя еще больше обязанностей по финансированию Киева.
«Нужно договориться, чего мы хотим достичь этим диалогом и кто что делает. Мирные переговоры пока ни к чему не ведут», — считает Элина Валтонен.
Ранее финский лидер Александр Стубб выразил сомнение в возможности заключения сделок с Россией на триллионы долларов. Однако его мозг вряд ли может осознавать такие числа. Так заявление прокомментировал спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.