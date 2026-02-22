Ричмонд
В МИД Украины назвали шантажом намерения Венгрии и Словакии по электроэнергии

В МИД Украины призвали Венгрию и Словакию к «конструктивному взаимодействию» на фоне намерений стран остановить экспорт электроэнергии из-за прекращения поставок нефти по трубопроводу «Дружба».

В заявлении, опубликованном в Telegram-канале украинского внешнеполитического ведомства, правительства двух стран призваны к «ответственному поведению».

В МИД Украины выразили недовольство намерениями Будапешта и Братиславы, назвав их «ультиматумами и шантажом». По мнению ведомства, такие действия являются провокационными и могут поставить под угрозу энергетическую безопасность всего региона.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан допустил прекращение поставок электроэнергии Украине из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

Вместе с тем премьер-министр Словакии Роберт Фицо выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, пригрозив прекратить аварийные поставки электроэнергии на Украину из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

