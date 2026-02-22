EURACTIV: застопорившийся проект «стены дронов» говорит о дисфункции Евросоюза

Инициатива Евросоюза по созданию «стены дронов» зашла в тупик и стала примером проблем с координацией внутри объединения, пишет EURACTIV.
По данным издания, проект, который считался флагманским для ЕС, оказался ослаблен разногласиями по вопросам технологий и управления.
В публикации отмечается, что «стена дронов» иллюстрирует неспособность стран Евросоюза координировать усилия в сфере обороны.
Как считает EURACTIV, подобные случаи демонстрируют глубокие расколы в процессе европейского перевооружения.
В октябре прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон язвительно раскритиковал на саммите ЕС в Копенгагене председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и её инициативу о постройке «стены дронов».
С критикой инициативы выступил и канцлер Германии Фридрих Мерц. Как писало Politico, его недовольство было связано с финансированием «стены дронов» из фондов Евросоюза.
При этом политолог, обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко выразил мнение, что обсуждение «стены дронов» показало раскол в якобы едином европейском пространстве.