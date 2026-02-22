СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения

В посольстве КНР в Вашингтоне заявили телеканалу, что заявления США направлены на искажение и очернение ядерной политики Китая. Там назвали подобные утверждения политической манипуляцией и заявили, что Китай решительно выступает против таких нарративов. В посольстве добавили, что заявления о проведении ядерного испытания Китаем безосновательны, и обвинили США в фабрикации предлогов для возобновления собственных ядерных испытаний.