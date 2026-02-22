СМИ: разведка США полагает, что КНР якобы разрабатывает ЯО нового поколения

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американская разведка полагает, что Китай якобы разрабатывает ядерное оружие нового поколения, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники, знакомые с оценками спецслужб США.
«Разведывательные агентства США полагают, что Китай разрабатывает новое поколение ядерного оружия», — говорится в сообщении телеканала.
По данным американской разведки, испытания в июне 2020 года, якобы проведенные Китаем, были нацелены на превращение китайского ядерного потенциала в самый технологически продвинутый в мире.
Телеканал отмечает, что речь идет в том числе о разработке ракеты, способной нести множество ядерных минибоеголовок.
Кроме того, в сообщении утверждается, что Китай якобы разрабатывает тактическое ядерное оружие малой мощности, которого у страны ранее не было.
В посольстве КНР в Вашингтоне заявили телеканалу, что заявления США направлены на искажение и очернение ядерной политики Китая. Там назвали подобные утверждения политической манипуляцией и заявили, что Китай решительно выступает против таких нарративов. В посольстве добавили, что заявления о проведении ядерного испытания Китаем безосновательны, и обвинили США в фабрикации предлогов для возобновления собственных ядерных испытаний.
В свою очередь, американские чиновники заявили телеканалу, что администрация президента США Дональда Трампа настроена на то, чтобы включить Китай в сделку по ядерному оружию.