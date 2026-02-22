WSJ: задержание принца Эндрю связано со сливом секретных данных Эпштейну

По данным издания, в указанный период времени герцог Йоркский, занимая дипломатический пост, не всегда проводил четкую границу между официальными обязанностями и личными интересами. В частности, в конце ноября 2010 года после визита в страны Юго-Восточной Азии он отправил Эпштейну секретные отчеты о посещении Вьетнама, Сингапура, Гонконга и Шэньчжэня.