WSJ: задержание принца Эндрю связано со сливом секретных данных Эпштейну

Арест экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата короля Карла III, вероятно, связан не столько с обвинениями в сексуальных домогательствах, сколько с его действиями по разглашению секретной правительственной информации финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает The Wall Street Journal.
Как пояснили представители правоохранительных органов, они проводят проверку сообщений о том, что член королевской семьи, занимая должность торгового представителя Великобритании в период с 2001 по 2011 годы, мог передавать конфиденциальные сведения третьим лицам.
По данным издания, в указанный период времени герцог Йоркский, занимая дипломатический пост, не всегда проводил четкую границу между официальными обязанностями и личными интересами. В частности, в конце ноября 2010 года после визита в страны Юго-Восточной Азии он отправил Эпштейну секретные отчеты о посещении Вьетнама, Сингапура, Гонконга и Шэньчжэня.
Накануне также стало известно, что Букингемский дворец не будет препятствовать решению правительства Великобритании о возможном исключении младшего брата короля Карла III из списка наследников престола.