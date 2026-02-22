Ричмонд
WSJ: задержание принца Эндрю связано со сливом секретных данных Эпштейну

Задержание брата короля Карла III может быть не связано с сексуальным скандалом.

Арест экс-принца Эндрю Маунтбеттен-Виндзора, брата короля Карла III, вероятно, связан не столько с обвинениями в сексуальных домогательствах, сколько с его действиями по разглашению секретной правительственной информации финансисту Джеффри Эпштейну, сообщает The Wall Street Journal.

Как пояснили представители правоохранительных органов, они проводят проверку сообщений о том, что член королевской семьи, занимая должность торгового представителя Великобритании в период с 2001 по 2011 годы, мог передавать конфиденциальные сведения третьим лицам.

По данным издания, в указанный период времени герцог Йоркский, занимая дипломатический пост, не всегда проводил четкую границу между официальными обязанностями и личными интересами. В частности, в конце ноября 2010 года после визита в страны Юго-Восточной Азии он отправил Эпштейну секретные отчеты о посещении Вьетнама, Сингапура, Гонконга и Шэньчжэня.

Накануне также стало известно, что Букингемский дворец не будет препятствовать решению правительства Великобритании о возможном исключении младшего брата короля Карла III из списка наследников престола.

Биография принца Эндрю: как популярный член королевской семьи Британии лишился титулов и привилегий
Его называли одним из самых любимых сыновей королевы Елизаветы II, а в 1980-е он пользовался большой популярностью у публики. За последние десятилетия репутация принца Эндрю резко ухудшилась из‑за его деловых связей и обвинений в сексуальных правонарушениях. О том, как любимый сын королевы оказался в центре скандала — в нашем материале.
