CNN: Китай может разрабатывать новое поколение ядерного оружия

По их информации, благодаря инвестициям в ядерный арсенал Китай якобы сможет располагать техническими возможностями, которыми не обладает ни одна из доминирующих ядерных держав. Отмечается, что в июне 2020 года Китай, предположительно, провел испытание на объекте Лоп-Нур на северо-западе страны, тем самым нарушив мораторий, введенный в 1996 году. Спецслужбы США считают, что испытание было мотивировано стремлением Китая к созданию ядерного оружия нового поколения. CNN также сообщает, что Китай, вероятно, может разрабатывать тактическое ядерное оружие малой мощности, которое страна никогда не производила.