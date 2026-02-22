BZ: «Северные потоки» могут возобновить работу при участии США

БЕРЛИН, 22 февраля. /ТАСС/. США, предположительно, могут сыграть ключевую роль в потенциальном возобновлении работы трубопровода «Северный поток». Об этом сообщила газета Berliner Zeitung со ссылкой на источники.
По их информации, Вашингтон может вновь начать поставлять в Европу российский газ, рассчитывая при этом расширить контроль Соединенных Штатов над энергетической инфраструктурой в регионе. Отмечается, что на данный момент якобы ведутся закрытые переговоры о возможном возобновлении «Северных потоков».
В свою очередь, французская газета Le Monde diplomatique также сообщила о том, что неформальные контакты о возможном возобновлении работы «Северных потоков» ведутся вдали от международных институтов и общественного контроля, назвав это «закулисной дипломатией».
26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» был совершен беспрецедентный теракт, в результате которого из четырех трубопроводов системы уцелела только одна нитка «Северного потока — 2». Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.