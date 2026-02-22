Украинская писательница испугалась русского языка

После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. Так, в 2019 году Рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который подразумевает его использование во всех сферах.