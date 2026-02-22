Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД

Дискуссии, о которых идет речь, проходят с 2008 года. В рамках этих встреч Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси юридически обязывающих гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над его бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие «на земле».