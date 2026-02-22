Ричмонд
Россия выступает за сохранение дискуссий по Закавказью, заявили в МИД

Галузин: РФ выступает за сохранение международных дискуссий по Закавказью.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Россия выступает за сохранение и продолжение международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, при этом вопрос о новой площадке пока не решен, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

В декабре директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин заявлял РИА Новости, что решение о переносе проведения женевских дискуссий по Закавказью в другое место пока не принято.

«Для нас очень важен сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение», — сказал Галузин газете «Известия».

При этом он подчеркнул, что Москва настаивает на переносе переговоров из Швейцария в действительно нейтральную страну, отметив, что Берн отошел от принципа нейтралитета. «Швейцария, к сожалению, отошла от своего принципа нейтралитета и заняла прокиевскую позицию в контексте украинского кризиса. Поэтому удобной локацией для переговоров ее считать трудно», — сказал Галузин.

Ближайший раунд Женевских дискуссий пройдет 18−19 марта.

Дискуссии, о которых идет речь, проходят с 2008 года. В рамках этих встреч Москва, Сухум и Цхинвал настаивают на предоставлении со стороны Тбилиси юридически обязывающих гарантий неприменения силы против Сухума и Цхинвала. По заявлению МИД РФ, необходимость скорейшего принятия указанных мер продиктована сохраняющимися рисками восстановления военной силой контроля со стороны Тбилиси над его бывшими регионами, а также продолжающимся сближением Грузии с НАТО, о чем свидетельствует плотное взаимодействие грузинской стороны с альянсом, включая регулярное участие в военно-тренировочных мероприятиях блока. При этом участники дискуссий констатируют относительное спокойствие «на земле».

