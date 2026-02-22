Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прав в оценке ситуации: по его словам, в Вашингтоне не собираются выстраивать отношения с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
«Он прав насчёт (госсекретаря США Марко. — RT) Рубио. Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным», — сказал Христофору в видео, опубликованном на его YouTube-канале.
Кроме того, журналист высмеял Каллас, заявив, что ей «ничего не нужно говорить, ничего не надо делать», поскольку она, по его словам, является частью «мира клоунов» и даже «превзошла» его.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «список требований» к Москве, составленный Каллас, заявил, что внешнеполитическая служба ЕС переживает не лучшие времена при работе Каи Каллас.