Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журналист Христофору: Медведев прав, что в США не хотят иметь дела с Каллас

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прав в оценке ситуации: по его словам, в Вашингтоне не собираются выстраивать отношения с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прав в оценке ситуации: по его словам, в Вашингтоне не собираются выстраивать отношения с главой европейской дипломатии Каей Каллас.

«Он прав насчёт (госсекретаря США Марко. — RT) Рубио. Глава евродипломатии не может договориться с главным дипломатом США. Разве это не странно? Ответ Медведева был великолепным», — сказал Христофору в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Кроме того, журналист высмеял Каллас, заявив, что ей «ничего не нужно говорить, ничего не надо делать», поскольку она, по его словам, является частью «мира клоунов» и даже «превзошла» его.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя «список требований» к Москве, составленный Каллас, заявил, что внешнеполитическая служба ЕС переживает не лучшие времена при работе Каи Каллас.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше