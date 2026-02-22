Ричмонд
Солнечная активность упала до самых низких значений за два года

ИКИ РАН: солнечная активность упала до самых низких значений за два года.

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Солнечная активность обрушилась до самых низких значений за два года, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

«Солнечная активность после бурного января и ещё более бурного начала февраля продолжает падать вниз. Индекс солнечной активности достиг сегодня нулевого уровня — впервые с апреля 2024 года. Трудно поверить, что всего 2,5 недели назад этот график выглядел так», — отметили ученые.

Ученые добавили, что пока не видно, за счет каких ресурсов этот тренд сейчас может быть переломлен.

«Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области) кажется полностью опустошенной. На данный момент всё выглядит как начало очень длительной депрессии. При этом полное прекращение активности на этой стадии цикла считается маловероятным», — подчеркнули в ИКИ РАН.