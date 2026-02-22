Солнечная активность упала до самых низких значений за два года

«Звезда, побив в начале года сразу два рекорда текущего столетия (по силе радиационного шторма и по числу сильных вспышек в одной области) кажется полностью опустошенной. На данный момент всё выглядит как начало очень длительной депрессии. При этом полное прекращение активности на этой стадии цикла считается маловероятным», — подчеркнули в ИКИ РАН.