На улицах Будапешта появились билборды против финансирования Украины

В Будапеште разместили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счёт средств Евросоюза и венгерских налогоплательщиков.

В Будапеште разместили билборды в поддержку общенациональной петиции против финансирования Украины за счёт средств Евросоюза и венгерских налогоплательщиков.

Как передаёт РИА Новости, плакаты появились в разных районах столицы Венгрии.

На них изображён Владимир Зеленский с протянутой рукой, а также глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и лидер фракции Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер, указывающие на эту руку.

В центре композиции размещён знак «Стоп» и надпись: «Давайте отправим послание Брюсселю: мы не будем платить!».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит возложить бремя поддержки украинских властей на венгерских граждан. По его словам, Будапешт не намерен участвовать в финансировании Киева. Он также отмечал, что власти Евросоюза пытаются изъять средства у венгерских семей, чтобы затем направить их Украине.

В конце января венгерский премьер объявил о начале сбора подписей под общенациональной петицией против финансирования Украины.

