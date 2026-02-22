На улицах Будапешта появились билборды против финансирования Украины

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит возложить бремя поддержки украинских властей на венгерских граждан. По его словам, Будапешт не намерен участвовать в финансировании Киева. Он также отмечал, что власти Евросоюза пытаются изъять средства у венгерских семей, чтобы затем направить их Украине.