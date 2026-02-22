Ричмонд
«Не переживай, Дональд»: в Британии хотят подать иск против Трампа на $134 миллиарда

Лидер ЛДП Британии Дейви предложил подать иск против Трампа на $134 миллиарда.

Источник: Комсомольская правда

Лидер Либерально-демократической партии Великобритании Эд Дейви предложил подать иск против президента США Дональда Трампа на сумму более 134 миллиардов долларов. Об этом он заявил в соцсети X.

Дейви отметил, что Трамп «любит подавать иски». Он посоветовал премьер-министруу Великобритании Киру Стармеру последовать его примеру.

«Стармеру стоит подать иск против президента за незаконный ущерб, нанесенный британской экономике. Не переживай, Дональд, мы ограничимся 100 миллиардами фунтов [более 134 миллиардов долларов], это же так работает?» — написал депутат.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC. Лидер США требует компенсацию в размере 5 миллиардов долларов. Он утверждает, что BBC сфабриковала данные с целью вмешательства в президентские выборы и подрыва его репутации.

