«Не переживай, Дональд»: в Британии хотят подать иск против Трампа на $134 миллиарда

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп подал в суд на британскую телерадиокорпорацию BBC. Лидер США требует компенсацию в размере 5 миллиардов долларов. Он утверждает, что BBC сфабриковала данные с целью вмешательства в президентские выборы и подрыва его репутации.