Галузин: РФ выступает за сохранение формата женевских консультаций по Закавказью

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. РФ выступает за продолжение международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, но для этого необходима площадка, которая устраивала бы все стороны. Об этом газете «Известия» сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.
«Для нас очень важны сам формат и его продолжение, мы не ставим под сомнение важность этого формата. Нужна площадка, которая устраивала бы все стороны. Пока такой нет, и мы ездим в Женеву, потому что надо продолжать формат, который имеет важнейшее значение», — отметил Галузин.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Россия настаивает на переносе дискуссий из Швейцарии в «действительно нейтральную страну». По словам Галузина, Берн не придерживается нейтралитета, поскольку занял прокиевскую позицию после начала спецоперации. В этой связи трудно называть Швейцарию удобной локацией для переговоров, добавил дипломат.
Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье проходят в Женеве с 2008 года с участием Абхазии, Грузии, России, США и Южной Осетии при посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ. Работа традиционно ведется в двух рабочих группах: по безопасности и по гуманитарным вопросам. Женевские дискуссии остаются единственной платформой диалога между Сухумом, Тбилиси и Цхинвалом.